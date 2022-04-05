Мер Ігор Терехов звернувся до жителів міста у зв'язку з чутками про можливий напад на Харків.

Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю 42-у добу. Після звільнення Київської області від окупаційних російських військ з'явилося все більше повідомлень, що ворог перегрупується і збирається йти в наступ на Харків. Мер міста Ігор Труханов у зв'язку з цим записав звернення до харків'ян.

"Дорогі харків'яни!

Розумію ваше хвилювання, що виникло після повідомлень у ЗМІ про можливе захоплення Харкова! Але паніка - це те, чого намагається від нас домогтися наш ворог.

Армія сильна і на захисті міста! А дух харків'ян - зламати неможливо!

Ми - разом!!! Ми - харків'яни!!!",- написав Терехов під зверненням.

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