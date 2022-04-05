Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю 42-у добу. Після звільнення Київської області від окупаційних російських військ з'явилося все більше повідомлень, що ворог перегрупується і збирається йти в наступ на Харків. Мер міста Ігор Труханов у зв'язку з цим записав звернення до харків'ян.
"Дорогі харків'яни!
Розумію ваше хвилювання, що виникло після повідомлень у ЗМІ про можливе захоплення Харкова! Але паніка - це те, чого намагається від нас домогтися наш ворог.
Армія сильна і на захисті міста! А дух харків'ян - зламати неможливо!
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Ми - разом!!! Ми - харків'яни!!!",- написав Терехов під зверненням.
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