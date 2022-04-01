В Генштабі Збройних Сил України повідомили про ситуацію в стратегічно важливому Ізюмі Харківської області станом на 12.00 першого квітня. Про це йдеться на сторінці Генштабу в Фейсбук.

Зазначається, що на Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій.

Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.

Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

Зазначимо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Ізюм нині повторює Курську дугу часів Другої світової війни.

"Ізюм — там найважчі бої, тому що Ізюм — це якраз північний фланг того угруповання, яким всі вони хочуть зрізати та оточити нас, умовно кажучи, до Волновахи від Ізюма. Тобто — повторення Курської дуги часів Другої світової війни, вивернутої навиворіт. Коли німецькі війська намагалися зрізати виступ радянських, йшли в оборону і зав’язались зверху. Тепер російські хочуть зрізати українські трохи південніше. Але ще у Другу світову війну Ізюмський плацдарм був зоною найважчих боїв. Бачите, історія повторюється", — сказав Арестович.

Також повідомлялося, що в місті Ізюм евакуації потребують до 20 тисяч жителів, проте гуманітарні коридори з російськими військовими не можуть узгодити 20 днів. Жителі Ізюма залишаються заблокованими у місті без їжі, води, ліків, світла, тепла, мобільного зв'язку та інтернету.

Заступник ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що 31 березня вдалося евакуювати 2500 жителів Ізюмського району, однак із самого Ізюму не було жодної евакуації.

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