Як пише Politeka.net, українці вже 35-ту добу захищаються від нападу російських окупаційних військ. Українці не тільки повністю зупинили наступ, але за деякими напрямками йдуть в контратаки. Одним з найбільш інтенсивних напрямків залишається Слобожанське, де розташована і перша столиця - Харків. Повітряне командування" Схід " порадувало українців новиною, повідомивши про збиття відразу декількох цілей.
"Підвищуємо ставки!
Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку вражені відразу три літаки, попередньо-винищувачі-бомбардувальники і один БПЛА.
Тримаємо лад. Слава ППО.
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А ми попереджали!",- написано було в публікації.
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