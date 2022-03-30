Повітряне командування "Схід" повідомило радісну новину, розповівши, скільки і яких повітряних цілей вдалося вразити на Слобожанському напрямку.

Як пише Politeka.net, українці вже 35-ту добу захищаються від нападу російських окупаційних військ. Українці не тільки повністю зупинили наступ, але за деякими напрямками йдуть в контратаки. Одним з найбільш інтенсивних напрямків залишається Слобожанське, де розташована і перша столиця - Харків. Повітряне командування" Схід " порадувало українців новиною, повідомивши про збиття відразу декількох цілей.

"Підвищуємо ставки!

Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку вражені відразу три літаки, попередньо-винищувачі-бомбардувальники і один БПЛА.

Тримаємо лад. Слава ППО.

А ми попереджали!",- написано було в публікації.

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