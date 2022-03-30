Воздушное командование "Восток" сообщило радостную новость, рассказав, сколько и каких воздушных целей удалось поразить на Слобожанском направлении.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищаются от нападения российских оккупационных войск. Украинцы не только полностью остановили наступление, но по некоторым направлениям идут в контратаки. Одним из самых интенсивных направлений остается Слобожанское, где расположена и первая столица - Харьков. Воздушное командование "Восток" порадовало украинцев новостью, сообщив о сбитии сразу нескольких целей.

"Повышаем ставки!

Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражены сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики и один БПЛА.

Держим строй. Слава ПВО.

А мы предупреждали!", - написано было в публикации.

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