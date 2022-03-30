Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищаются от нападения российских оккупационных войск. Украинцы не только полностью остановили наступление, но по некоторым направлениям идут в контратаки. Одним из самых интенсивных направлений остается Слобожанское, где расположена и первая столица - Харьков. Воздушное командование "Восток" порадовало украинцев новостью, сообщив о сбитии сразу нескольких целей.
"Повышаем ставки!
Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражены сразу три самолета, предварительно - истребители-бомбардировщики и один БПЛА.
Держим строй. Слава ПВО.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ультиматумы и договор о капитуляции: Арахамия рассекретил неизвестные детали переговоров с РФ
Потери врага растут с каждым днем: сколько уже удалось ликвидировать оккупантов и самолетов
В Беларуси засняли колонны разбитой техники рф, кадры: "Погрузили на платформы"
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
А мы предупреждали!", - написано было в публикации.
Напомним, в Херсонской области озверевшие оккупанты похитили восемь человек
Также Politeka сообщала, что Подоляк признался, какую роль играет миллиардер Абрамович в переговорах
А еще Politeka писала, что оккупанты применили на Харьковщине запрещенные мины, как они выглядят