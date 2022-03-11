На один вертоліт окупантів стало менше.

Ще один бойовий літальний апарат "російської орди", ніколи не повернеться на рідний аеродром

Невелике, але вражаюче відео, на якому можна розглянути, як українські бійці, десь на Харківщині, "приземлили" вертоліт окупантів, опубліковано Telegram-каналом " Збройні Сили України. Війна з окупантами ".

Зокрема, в короткому відеоролику, під запальну музику Probass & Hardi - "Доброго вечора, ми з України", десь в Харківській області, просто чудово падає і горить російський військовий вертоліт, який залетів в нашу країну вже точно не з гуманітарними цілями, і тепер просто піде за російським військовим кораблем.

Нагадаємо, що на цю п'ятницю, 11-е березня, ЗСУ і ТРО "утилізували" стільки бойової техніки окупантів:

танків - 353 штуки;

ББМ - 1,165 тисячі штук;

літаків - 57 штук;

вертольотів - 83 штуки;

гармат - 125 штук;

різних автомобілів - 558 штук;

РСЗВ "Град" - 58 штук;

засобів ППО - 31 штука;

БПЛА - 7 штук;

цистерн з ПММ - 60 штук;

кораблів/катерів - 3 штуки;

особового складу - понад 12 тисяч осіб(378 полонених).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що

наша авіація "розкатала" цілий полк російських десантників.

Також раніше ми інформували про те, що бійці ЗСУ звільнили відразу 5 населених пунктів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що затримано зрадника, який допоміг окупантам бомбити Харків за 40 тисяч гривень.