Еще один боевой летательный аппарат "русской орды", никогда не вернется на родной аэродром
Небольшое, но впечатляющее видео, на котором можно рассмотреть, как украинские бойцы где-то на Харьковщине "приземлили" вертолет оккупантов, опубликовано Telegram-каналом "
В частности, в коротком видеоролике, под зажигательную музыку Probass & Hardi - "Доброго вечора, ми з України", где-то в Харьковской области, просто замечательно падает и горит российский военный вертолет, который залетел в нашу страну уж точно не с гуманитарными целями, и теперь просто последует за русским военным кораблем.
Напомним, что на эту пятницу, 11-е марта, ВСУ и ТРО "утилизировали" столько боевой техники оккупантов:
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- танков - 353 штуки;
- ББМ - 1,165 тысячи штук;
- самолетов - 57 штук;
- вертолетов - 83 штуки;
- пушек - 125 штук;
- различных автомобилей - 558 штук;
- РСЗО "Град" - 58 штук;
- средств ПВО - 31 штука;
- БПЛА - 7 штук;
- цистерн с ГСМ - 60 штук;
- кораблей/катеров - 3 штуки;
- личного состава - более 12 тысяч человек(378 пленных).
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что
наша авиация "раскатала" целый полк российских десантников.
Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ освободили сразу 5 населенных пунктов.
А до этого наш портал сообщали о том, что задержан предатель, который помог оккупантам бомбить Харьков за 40 тысяч гривен.