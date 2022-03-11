На один вертолет оккупантов стало меньше.

Еще один боевой летательный аппарат "русской орды", никогда не вернется на родной аэродром

Небольшое, но впечатляющее видео, на котором можно рассмотреть, как украинские бойцы где-то на Харьковщине "приземлили" вертолет оккупантов, опубликовано Telegram-каналом " Збройні Сили України. Війна з окупантами ".

В частности, в коротком видеоролике, под зажигательную музыку Probass & Hardi - "Доброго вечора, ми з України", где-то в Харьковской области, просто замечательно падает и горит российский военный вертолет, который залетел в нашу страну уж точно не с гуманитарными целями, и теперь просто последует за русским военным кораблем.

Напомним, что на эту пятницу, 11-е марта, ВСУ и ТРО "утилизировали" столько боевой техники оккупантов:

танков - 353 штуки;

ББМ - 1,165 тысячи штук;

самолетов - 57 штук;

вертолетов - 83 штуки;

пушек - 125 штук;

различных автомобилей - 558 штук;

РСЗО "Град" - 58 штук;

средств ПВО - 31 штука;

БПЛА - 7 штук;

цистерн с ГСМ - 60 штук;

кораблей/катеров - 3 штуки;

личного состава - более 12 тысяч человек(378 пленных).

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что

наша авиация "раскатала" целый полк российских десантников.

Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ освободили сразу 5 населенных пунктов.

А до этого наш портал сообщали о том, что задержан предатель, который помог оккупантам бомбить Харьков за 40 тысяч гривен.