У Харківській області без газу залишилися понад 16 тисяч квартир - фахівці назвали причину НП.
Про це повідомляється на сайті Лозівської міськради.
Фахівці з'ясували, що невідомі перекрили засувки на газопроводі в районі цегельного заводу.
Через це без газопостачання залишилися 16,2 тис.квартир.
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Без газу залишилися мешканці багатоквартирних будинків у центрі Лозової, 1, 2, 4, 5, 6 і 9 мікрорайонах міста.
Зараз тривають роботи з відновлення газопостачання.
Раніше повідомлялося, що НП сталася в Харкові - про деталі повідомили очевидці в соціальних мережах.
Так, Харкові-надзвичайна подія, на ХТЗ впав будівельний кран.
Сталася аварія 7 жовтня 2021 року на будівництві по вулиці Ньютона.
Про причини аварії на даний момент нічого не відомо.
На щастя, постраждалих в результаті інциденту немає.
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