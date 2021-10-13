У Харківській області без газу залишилися понад 16 тисяч квартир - фахівці назвали причину НП.

Про це повідомляється на сайті Лозівської міськради.

Фахівці з'ясували, що невідомі перекрили засувки на газопроводі в районі цегельного заводу.

Через це без газопостачання залишилися 16,2 тис.квартир.

Без газу залишилися мешканці багатоквартирних будинків у центрі Лозової, 1, 2, 4, 5, 6 і 9 мікрорайонах міста.

Зараз тривають роботи з відновлення газопостачання.

Раніше повідомлялося, що НП сталася в Харкові - про деталі повідомили очевидці в соціальних мережах.

Так, Харкові-надзвичайна подія, на ХТЗ впав будівельний кран.

Сталася аварія 7 жовтня 2021 року на будівництві по вулиці Ньютона.

Про причини аварії на даний момент нічого не відомо.

На щастя, постраждалих в результаті інциденту немає.

Раніше повідомлялося, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит

Також, канікули в школах готуються перенести через нові тарифи: "опалення подорожчає на..."

Politeka розповідала, що новий тариф на газ чекає українців з 1 жовтня: які суми будуть в платіжках з початком опалювального сезону