В Харьковской области без газа остались более 16 тысяч квартир - специалисты назвали причину ЧП.
Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета.
Специалисты выяснили, что неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе в районе Кирпичного завода.
Из-за этого без газоснабжения остались 16,2 тыс. квартир.
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Без газа остались жильцы многоквартирных домов в центре Лозовой, 1, 2, 4, 5, 6 и 9 микрорайонах города.
Сейчас идут работы по восстановлению газоснабжения.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Харькове - о деталях сообщили очевидцы в социальных сетях.
Так, Харькове - чрезвычайное происшествие, на ХТЗ упал строительный кран.
Произошла авария 7 октября 2021 года на стройке по улице Ньютона.
О причинах аварии на данный момент ничего не известно.
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
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