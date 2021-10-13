В Харьковской области без газа остались более 16 тысяч квартир - специалисты назвали причину ЧП.

Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета.

Специалисты выяснили, что неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе в районе Кирпичного завода.

Из-за этого без газоснабжения остались 16,2 тыс. квартир.

Без газа остались жильцы многоквартирных домов в центре Лозовой, 1, 2, 4, 5, 6 и 9 микрорайонах города.

Сейчас идут работы по восстановлению газоснабжения.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Харькове - о деталях сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, Харькове - чрезвычайное происшествие, на ХТЗ упал строительный кран.

Произошла авария 7 октября 2021 года на стройке по улице Ньютона.

О причинах аварии на данный момент ничего не известно.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

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