Харківські прикордонники виявили вантажівку з шубами
Про це повідомили в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
У Харківській області знайдено товари, які залишили контрабандисти. Зловмисники намагалися доставити вантаж до РФ.
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З'ясувалося, контрабандисти хотіли перевезти 33 коробки з сигаретами і сумішами для кальяну, шість упаковок поролону і дві хутряних шуби.
Машину і товари передали співробітникам Нацполіції. Наразі силовики встановлюють, хто міг бути причетний до переправлення товарів через кордон.
До слова, в Харківській області виявили безпілотник, який літав над прикордонним районом з боку РФ.
СБУ встановила двох осіб, які можуть бути причетними до запуску безпілотника.
За даними слідства, його запускали двоє українців.
"Проводиться перевірка, щоб встановити, яку інформацію вони зібрали, і які негативні наслідки це могло спричинити.
Після цього будемо встановлювати процесуальний статус цих людей",-розповіла прес-секретар управління Лілія Домашенко.
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