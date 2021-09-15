Харківські прикордонники виявили вантажівку з шубами

Про це повідомили в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У Харківській області знайдено товари, які залишили контрабандисти. Зловмисники намагалися доставити вантаж до РФ.

Так, біля села Пильне знайшли кинутий УАЗ.

З'ясувалося, контрабандисти хотіли перевезти 33 коробки з сигаретами і сумішами для кальяну, шість упаковок поролону і дві хутряних шуби.

Машину і товари передали співробітникам Нацполіції. Наразі силовики встановлюють, хто міг бути причетний до переправлення товарів через кордон.

До слова, в Харківській області виявили безпілотник, який літав над прикордонним районом з боку РФ.

СБУ встановила двох осіб, які можуть бути причетними до запуску безпілотника.

За даними слідства, його запускали двоє українців.

"Проводиться перевірка, щоб встановити, яку інформацію вони зібрали, і які негативні наслідки це могло спричинити.

Після цього будемо встановлювати процесуальний статус цих людей",-розповіла прес-секретар управління Лілія Домашенко.

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