Вот это находка!

Харьковские пограничники обнаружили грузовик с шубами

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

В Харьковской области найдено товары, которые оставили контрабандисты. Злоумышленники пытались доставить груз в РФ.

Так, возле села Пыльная нашли брошенный УАЗ.

Выяснилось, контрабандисты хотели перевезти 33 коробки с сигаретами и смесями для кальяна, шесть упаковок поролона и две меховых шубы.

Машину и товары передали сотрудникам Нацполиции. Сейчас силовики устанавливается, кто мог быть причастен к переправке товаров через границу.

К слову, в Харьковской области обнаружили беспилотник, который летал над пограничным районом со стороный РФ.

СБУ установила двух человек, которые могут быть причастными к запуску беспилотника.

По данным следствия, его запускали двое украинцев.

"Проводится проверка, чтобы установить, какую информацию они собрали, и какие негативные последствия это могло повлечь.

После этого будем устанавливать процессуальный статус этих людей", - рассказала пресс-секретарь управления Лилия Домашенко.

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