СБУ викрила масштабну схему грабежу пенсіонерів

Про це говориться у звіті СБУ.

Так, зловмисники крали пенсії у жителів непідконтрольного Донбасу-сума збитку склала 5 мільйонів гривень.

Протягом декількох років місцеві чиновники нараховували людям пенсійні виплати забирали собі гроші.

За паперами вони йшли до своїх адресатів, але осідали в кишенях у осіб-учасників схеми.

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Двом чиновникам вже пред'явлені підозри, максимальний термін покарання за такого роду аферу три роки.

До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.

9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".

Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.

Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.

поліцейські, люди

Жінка передала гроші підозрюваному.

У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.