Что известно на данный момент

СБУ разоблачила масштабную схему грабежа пенсионеров

Об этом говорится в отчете СБУ.

Так, злоумышленники воровали пенсии у жителей неподконтрольного Донбасса - сумма ущерба составила около 5 миллионов гривен.

В течение нескольких лет местные чиновники начисляли людям пенсионные выплаты забирали себе деньги.

За бумагами деньги шли к своим адресатам, но оседали в карманах у лиц-участников схемы.

Двум чиновникам уже предъявлены подозрения, максимальный срок наказания за такого рода аферу три года.

К слову, мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде.

9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".

Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.

Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.

Женщина передала деньги подозреваемому.

В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к схожих случаев мошенничества в Приморском и Киевском районах Одессы, где пострадавшие отдали более 20 тысяч долларов.

К слову, что вор открыл охоту на пассажиров Киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.