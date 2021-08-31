СБУ разоблачила масштабную схему грабежа пенсионеров
Об этом говорится в отчете СБУ.
Так, злоумышленники воровали пенсии у жителей неподконтрольного Донбасса - сумма ущерба составила около 5 миллионов гривен.
В течение нескольких лет местные чиновники начисляли людям пенсионные выплаты забирали себе деньги.
За бумагами деньги шли к своим адресатам, но оседали в карманах у лиц-участников схемы.
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Двум чиновникам уже предъявлены подозрения, максимальный срок наказания за такого рода аферу три года.
К слову, мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде.
9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".
Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.
Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.
Женщина передала деньги подозреваемому.
В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к схожих случаев мошенничества в Приморском и Киевском районах Одессы, где пострадавшие отдали более 20 тысяч долларов.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров Киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.