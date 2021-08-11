У Харкові сміттєвоз "потонув" у ямі
Так, на Салтівці сталася незвичайна аварія.
Вантажівка, що вивозила сміття, провалилася в яму прямо на дорозі.
Автомобіль пішов під асфальт задніми колесами і не міг виїхати.
Місцеві стверджують, що проблеми з асфальтом виникли з вини "водоканалу", який не відновив дорогу після ремонту водопровідних мереж на вул.Гвардійців-Широнінців.
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Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію.
Про це повідомив Telegram-канал "ХС Салтівка".
Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".
За словами очевидців, під час руху по трасі водій заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.
Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.
"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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