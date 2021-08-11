В Харькове мусоровоз "утонул" в яме

Так, на Салтовке произошла необычная авария.

Грузовик, вывозивший мусор, провалился в яму прямо на дороге.

Автомобиль ушел под асфальт задними колесами и не мог выехать.

Местные утверждают, что проблемы с асфальтом возникли по вине "Водоканала", который не восстановил дорогу после ремонта водопроводных сетей на ул. Гвардейцев-Широнинцев.

Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию.

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".

Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".

По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.

Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.

"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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