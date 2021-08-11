В Харькове мусоровоз "утонул" в яме
Так, на Салтовке произошла необычная авария.
Грузовик, вывозивший мусор, провалился в яму прямо на дороге.
Автомобиль ушел под асфальт задними колесами и не мог выехать.
Местные утверждают, что проблемы с асфальтом возникли по вине "Водоканала", который не восстановил дорогу после ремонта водопроводных сетей на ул. Гвардейцев-Широнинцев.
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Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию.
Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".
Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".
По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.
Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.
"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.