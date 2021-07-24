Люди, які привели до влади нинішнього тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова, стрімко втрачають вплив і дуже скоро для всіх стане очевидно, що Терехов вдає із себе сам Як пише видання regionews.ua, про це на зустрічі з харків'янами в "Добкін ХАБ" "Плеханівська" заявив лідер громадської організації "Наш дім – Харків", Харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Нагадаємо, увечері 22 липня в Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш і депутат облради від ОПЗЖ Сергій Гладкоскок. Вони підозрюються у вимаганні хабара розміром в 1 млн. 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурує голова облради Артур Товмасян, однак, за інформацією НАБУ, він не має процесуального статусу. Відносно Товмасяна проводиться перевірка.

Також нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку.