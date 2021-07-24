Люди, которые привели к власти нынешнего временного мэра Харькова Игоря Терехова, стремительно теряют влияние и очень скоро для всех станет очевидно, что Терехов представляет из себя сам Как пишет издание regionews.ua, об этом на встрече с харьковчанами в "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски, по итогам которых были задержаны заместитель председателя облсовета Андрей Малыш и депутат облсовета от ОПЗЖ Сергей Гладкоскок. Они подозреваются в вымогательстве взятки размером в 1 млн. 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

Также в деле фигурирует глава облсовета Артур Товмасян, однако, по информации НАБУ, он не имеет процессуального статуса. В отношении Товмасяна проводится проверка.

Также напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку.