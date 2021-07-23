У театрах Харкова шукають гроші на екрани для титрів українською

Гроші на екрани та інше обладнання для супроводу вистав українською мовою для театрів Харкова проситимуть з бюджету, передає "Суспільне".

Департамент культури і туризму готує звернення до обласної ради.

Вартість обладнання для театрів ще не відомо, повідомили директор Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Людмила Терещенко.

За її словами, вартість обладнання нібито невелика.

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До слова, 16 липня в Україні остаточно набув чинності закон Про державну мову, згідно з яким, всі вистави іноземною мовою в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

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