Харківські безхатченки перетворили метро на своє "житло"

Про це повідомили в «ХС. Харків».

Найбільше страждає станція метро Героїв праці, вихід до "Познані".

"До вечора 21:00 і пізніше збираються бомжі на нічліг. Сморід стоїть неймовірний завжди. Вони ссуть в решітки, сплять, їдять там же. По переходу характерні патьоки і бруд. На сходах сліди блевотіни і г*на вже тиждень. Пил вікова. І при цьому метрополітен нібито підтримує санітарні норми і чистотою і проводить дезінфекції... Поруч ще й хліб продають. Це просто крик душі... Запах сечі виїдає очі", - скаржиться автор повідомлення.

Крім того ми писали, що в Харкові протягом доби затримали 12 осіб прямо на вулиці

Патрульні затримали людей, у яких з собою були наркотики, заборонені речовини правоохоронці виявили під час оглядів.

Порушників разом з наркотиками патрульні передали слідчим. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність і в'язниця.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".