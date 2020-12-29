Українські школярки закурили просто посеред уроку

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Обурливий інцидент стався в одному з навчальних закладів у місті Рівне.



"Дві старшокласниці однієї зі шкіл курили "Айкос" прямо під час уроку", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як школярки робили "затяжки", поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського в Парижі, а дим розтягувалися по парті.





Українці досить неоднозначно відреагували на даний інцидент. Багато обурилися поведінці учениць, але не обійшлося і без критики в бік вчителя.

"Що це вже робиться, як вчителям впораються з таким?", "Зняти відео, щоб були докази, викликати директора, батьків і поліцію! Нехай розбираються! Цей жах потрібно зупинити! Мені дуже шкода вчителів!", "Учитель мовчить, нафіга їй проблеми, все одно винна буде, адже дітей не можна ображати", "гріш-ціна тому вчителю, у якого діти курять на уроці", " знову вчитель буде винен? Дивіться, кого виховали, то треба прати і не переставати", - писали в коментарях під відео.

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