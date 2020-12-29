Украинские школьницы закурили прямо посреди урока
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Возмутительный инцидент произошел в одному из учебных заведений в городе Ровно.
"Две старшеклассницы одной из школ курили "Айкос" прямо во время урока "Искусство", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, как школьницы делали "затяжки", пока учительница рассказывала класса о фонтане Стравинского в Париже, клубы дыма растягивались по парте.
Украинцы довольно неоднозначно отреагировали на данный инцидент. Многие возмутились поведению учениц, но не обошлось и без критики в сторону учителя.
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"Что это уже делается, как учителям справятся с таким?", "Снять видео, чтобы были доказательства, вызывать директора, родителей и полицию! Пусть разбираются! Этот ужас нужно остановить! Мне очень жаль учителей!", "Учитель молчит, нафига ей проблемы, все равно виновата будет, ведь детей нельзя обижать", "Грош-цена тому учителю, у которого дети курят на уроке", "Опять учитель будет виновен? Смотрите, кого воспитали, то надо стирать и не переставать", - писали в комментариях под видео.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
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