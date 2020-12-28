Україна може почати поступово повертатися до звичного життя

Однак ситуація може ускладнитися в разі спалаху інших інфекційних хвороб на тлі коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі "Україна 24". Він уточнив, що звичне життя може повернутися в квітні 2021, хоча деякі обмеження все ж будуть ще діяти.

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня потихеньку будемо повертатися до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", — сказав Ляшко.

Також головний санітарний лікар зазначив, що мутація коронавірусу це досить очікуване явище з точки зору епідеміології і він має до 12 тисяч штамів. Паралельно Ляшко допустив можливість сплеску інших інфекційних хвороб.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу.

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