Украина может начать постепенно возвращаться к привычной жизни

Однако ситуация может осложниться в случае вспышки других инфекционных болезней на фоне коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24". Он уточнил, что привычная жизнь может вернуться в апреле 2021, хотя некоторые ограничения все же будут еще действовать.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня фиксируем", — сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что мутация коронавируса это достаточно ожидаемое явление с точки зрения эпидемиологии и он имеет до 12 тысяч штаммов. Параллельно Ляшко допустил возможность всплеска других инфекционных болезней.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.