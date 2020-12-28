В Україні з 1 січня 2021 року зросте ціна на комунальні тарифи

Як передає Politeka.net, українці незабаром платитимуть за газ на 14% більше колишньої вартості, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Ціна газу становитиме 7,22 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). У грудні 2020 року за газ українці платили 6,33 грн куб. м.

У компанії пояснили, що зміни цін на газ в січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Ця новина стала однією з найбільш обговорюваних в останні дні. Українці в мережі не стримували себе у висловлюваннях, обурюючись підвищенням цін.

"Вічна Українська загадка, над якою билися всі українські політичні популісти і не змогли вирішити її - чому на внутрішній ринок не йде газ українського видобутку і чому ціна газу для населення прив'язана до європейських ринків", "Все роблять для того, щоб загнати людей в борги і почати віджимати житло", "якщо погода буде тепла, то виживемо, якщо ні - пиши пропало", "це ще не кінець. Добробут монополістів зростає і зростає ціни у зв'язку зі збільшенням попиту", - писали користувачі мережі.

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