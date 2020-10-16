Раніше Дмитро ніколи не йшов з дому

Харківська поліція вже чотири доби розшукує 20-річного жителя Краснокутського району

Дмитро Москвяк пішов з дому в селі Водяне 12 жовтня, і відтоді зв'язку з ним немає, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Краснокутського відділу поліції.

Хлопець живе з батьками. Куди він пішов, батько і мати Дмитра не знають. Але зник він, за їхніми словами, вперше.

Коли його бачили в останній раз, він був одягнений в спортивний костюм темно-синього кольору, куртку синього кольору.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклого, повідомити за телефонами: 102, (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354.

Раніше ми писали про те, що в місті Балаклія Харківської області безвісти пропала 37-річна Альбіна Корнієнко. 13 жовтня мама двох дітей вийшла з дому, і відтоді про неї нічого невідомо.

Є ймовірність, що вона могла відправитися в селище Слобожанське, Зміївського району.

Прикмети зниклої: на вигляд 35-40 років, зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русяве.

Була одягнена в темний жилет, фіолетову кофту, чорні штани, чорні кросівки.

Всіх, у кого є хоч якась інформація про зниклу, прохання повідомити за телефонами: 0 (95) 350 04 53 або 102.

Також ми розповідали про те, що вже кілька місяців тривають пошуки 18-річної Олени Забазнової, мешканки села Шестерівка Вовчанського району.

Дівчина пішла з дому ще 11 липня, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-20 років, зріст 165-175 сантиметрів, середньої статури, руде довге волосся, очі карі.

Якщо комусь відома хоч якась інформація про дівчину, прохання повідомити до Вовчанського відділу поліції за телефонами: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

Ще Politeka писала, що під Києвом зникла мама з двома дітьми, рідні в розпачі: фото і прикмети.

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