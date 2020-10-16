Раньше Дмитрий никогда не уходил из дома

Харьковская полиция уже четверо суток разыскивает 20-летнего жителя Краснокутского района

Дмитрий Москвяк ушел из дома в селе Водяное 12 октября, и с тех пор связи с ним нет, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Краснокутского отдела полиции.

Парень живет с родителями. Куда он пошел, отец и мать Дмитрия не знают. Но исчез он, по их словам, впервые.

Когда его видели в последний раз, он был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, куртку синего цвета.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам: 102, (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354.

Ранее мы писали о том, что в городе Балаклея Харьковской области без вести пропала 37-летняя Альбина Корниенко. 13 октября мама двоих детей вышла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Есть вероятность, что она могла отправиться в поселок Слобожанское, Змиевского района.

Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета в темный жилет, фиолетовую кофту, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, у кого есть хоть какая-то информация о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.

Также мы рассказывали о том, что уже несколько месяцев продолжаются поиски 18-летней Елены Забазновой, жительницы села Шестеровка Волчанского района.

Девушка ушла из дома еще 11 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 15-20 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.

Если кому-то известна хоть какая-то информация о девушке, просьба сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

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