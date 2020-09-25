У Харкові на проспекті Науки, 38 зловмисник поранив жінку, забрав у неї гроші і викрав її ж автомобіль BMW X5

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Через деякий час машину знайшли неподалік, на вулиці Мінській.

"Була одна людина, він забрав у неї сумку з грошима. Чоловік вийшов з машини, щоб допомогти дружині, а грабіжник сів на водійське сидіння і поїхав", – розповіла свідок події.

Інші свідки стверджують, що пролунав мінімум один постріл.

"Стрілянину не бачив, чув звук. Був один постріл. Спочатку подумав, що кулька лопнула, які у нас висять", - поділився охоронець магазину, розташованого поруч.

Правоохоронці ввели в місті план"Сирена". Постраждалу госпіталізували з пораненням руки.

Повідомляється також, що озброєний чоловік у медичній масці вимагав у жінки гроші. Коли та відмовилася і покинула BMW, чоловік вистрілив у неї, поранивши при цьому. Після чого сів у той же BMW і зник з місця події.

Після цього, доїхавши на вулицю Мінську, пересів на білий Renault Master з номерами АХ 9157 ВН і поїхав у невідомому напрямку.

Politeka писала, що в ніч на четвер, 24 вересня, шестеро людей зі зброєю і в масках викрали главу Сумського військкомату.

Повідомляється, що полковник ЗСУ Юрій Полоус був викрадений з кімнати гуртожитку, де він жив.

Озброєні люди в масках перелізли через паркан і пробралися на територію Сумського національного аграрного університету.

Потім, пред'явивши сторожу-вахтеру посвідчення співробітників СБУ, вони дізналися, де проживає командир військової частини 7045 Юрій Полоус.

Після цього-зайшли в кімнату гуртожитку, в якій жив полковник. Через деякий час військового вивели зі зв'язаними руками, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

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