В Харькове на проспекте Науки, 38 злоумышленник ранил женщину, забрал у нее деньги и угнал ее же автомобиль BMW X5

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местные СМИ.

Спустя некоторое время машину нашли неподалеку, на улице Минской.

"Был один человек, он забрал у нее сумку с деньгами. Муж вышел из машины, чтобы помочь жене, а грабитель сел на водительское сиденье и уехал", – рассказала свидетель происшествия.

Другие свидетели утверждают, что прозвучал минимум один выстрел.

"Стрельбу не видел, слышал звук. Был один выстрел. Вначале подумал, что шарик лопнул, которые у нас висят", – поделился охранник магазина, расположенного рядом.

Правоохранители ввели в городе план "Сирена". Пострадавшую госпитализировали с ранением руки.

Сообщается также, что вооруженный мужчина в медицинской маске требовал у женщины деньги. Когда та отказалась и покинула BMW, мужчина выстрелил в нее, ранив при этом. После чего сел в тот же BMW и скрылся с места происшествия.

После этого, доехав на улицу Минскую, пересел на белый Renault Master с номерами АХ 9157 ВН и уехал в неизвестном направлении.

Politeka писала, что в ночь на четверг, 24 сентября, шестеро людей с оружием и в масках похитили главу сумского военкомата.

Сообщается, что полковник ВСУ Юрий Полоус был похищен из комнаты общежития, где он жил.

Вооруженные люди в масках перелезли через забор и пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета.

Затем, предъявив сторожу-вахтеру удостоверения сотрудников СБУ, они узнали, где проживает командир воинской части 7045 Юрий Полоус.

После этого – зашли в комнату общежития, в которой жил полковник. Через некоторое время военного вывели со связанными руками, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, мужчину похитили возле банкомата, объявлена спецоперация: "Затолкали в машину и..."

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