На Харківщині на сьогоднішній день перебувають на самоізоляції 51 вчитель і 1375 школярів

Про це інформує Politeka з посиланням на місцевий ресурс "Об'єктив".

За словами директора Харківського обласного лабораторного центру Любові Махоти – сумарно це 47 класів, учні яких через китайський вірус не ходять на заняття.

"У школах є хворі, але це не спалахи. У нас 47 класів на самоізоляції, де захворіли учні та вчителі", - повідомила чиновниця.

Більшість із тих, хто назодиться на самоізоляції, живуть у Харкові, Пісочині, а також у Богодухівському та Чугуївському районах області.

Politeka писала, що в МОЗ заявляють, що зростання кількості заражених "очевидне". Чи вдається контролювати ситуацію, розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра МОЗ Ляшка, ситуація тривожна, але "поки не критична".

Зокрема, чиновник відповів на питання, що мучить мільйонів українців, чи буде другий повний карантин після виборів 25 жовтня, мовляв "всі регіони зроблять "червоними" і всіх закриють".

"Ніхто не буде нікого закривати в Україні на повний карантин, якщо люди і бізнес будуть дотримуватися санітарних норм і епідемію вдасться контролювати... З приводу національного локдауна. Я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", - роз'яснив Ляшко.

Зазначимо, станом на ранок 25 вересня, в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок зараження, з них 3827 летальних, 85133 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 3565 нових випадків.

Нагадаємо, посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "протягом наступних 14 днів..."

Як повідомляла Politeka, "Жоден педіатр не захотів прийти": дитину з вірусом кинули лікарі, деталі скандалу.

Також Politeka писала, що Зеленський приголомшив зверненням після посилення карантину: що відбувається, «на жаль, це…»