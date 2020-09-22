Відомий український боксер Олександр Усик став студентом харківського вишу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт телеканалу "Інтер".

Так, стало відомо, що боксер Олександр Усик вступив на заочне відділення Харківського національного університету внутрішніх справ.

Спортсмен має намір отримати диплом магістра психології. У харківському університеті він навчатиметься протягом одного року і восьми місяців. Олександр Усик вступив на контрактну форму навчання. Вартість навчання, як зазначено на сайті ХНУВС, складає 15 тисяч гривень.

Серед абітурієнтів, які вступали на цей курс, Усик посів 47 місце в списку. Він набрав 237 балів з 400 з двох дисциплін.

Телеведучий Андрій Данилевич розповів, що він став однокурсником Усика. За словами журналіста, під час вступу жодних поблажок їм не робили.

"Ми складали іспит разом з іншими абітурієнтами на загальних підставах. Півтори години писали тести з англійської та з психології", - поділився телеведучий.

У коментарях до новини українці по-різному відреагували на Усика в якості новоспеченого студента. Деякі зазначили, що вчитись ніколи не пізно, а інші висловили сумніви, що Усик вступив до вишу власними силами.

"Навчання - світло, і почати ніколи не пізно!", "Йому воно не допоможе))) Тим більше, радіти покупці диплому - несерйозно", "Контрактна форма - це зрозуміло, тому що не набрав потрібних балів. Але ось заочно і за такий термін навчання хороші знання з цієї спеціальності? Одним словом, є сумніви!", "Сам себе і підлікує потім...", "Вати в Харкові додалося!", "Щоб бити морди, треба бути юридично підкованим", "Чи не піде він після навчання в політику?", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.