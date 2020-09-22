Известный украинский боксер Александр Усик стал студентом харьковского вуза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт телеканала "Интер".

Так, стало известно, что боксер Александр Усик поступил на заочное отделение Харьковского национального университета внутренних дел.

Спортсмен намерен получить диплом магистра психологии. В Харьковском университете он будет учиться в течение одного года и восьми месяцев. Александр Усик поступил на контрактную форму обучения. Стоимость обучения, как указано на сайте ХНУВД, составляет 15 тысяч гривен.

Среди абитуриентов, поступавших на этот курс, Усик занял 47 место в списке. Он набрал 237 баллов из 400 по двум дисциплинам.

Телеведущий Андрей Данилевич рассказал, что он стал однокурсником Усика. По словам журналиста, при поступлении никаких поблажек им не делали.

"Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии", - поделился телеведущий.

В комментариях к новости украинцы по-разному отреагировали на Усика в качестве новоиспеченного студента. Некоторые отметили, что учиться никогда не поздно, а другие выразили сомнения, что Усик вступил в вуз собственными силами.

"Учение - свет, и начать никогда не поздно!", "Ему оно не поможет))) Тем более, радоваться покупке диплома - несерьезно", "Контрактная форма - это понятно, потому что не набрал нужных баллов. Но вот заочно и за такой срок обучения хорошие знания по этой специальности? Одним словом, есть сомнения!", "Сам себя и подлечит потом...", "Ваты в Харькове прибавилось!", "Чтобы бить морды, надо быть юридически подкованным", "Не пойдет ли он после обучения в политику?", - пишут в комментариях.

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