З харківської 25-ї міської лікарні вирішили звільнитися 25 медичних працівників

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеве видання NewsRoom.

За словами заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлани Горбунової-Рубан, дане рішення медики прийняли після того, як з 16 по 18 вересня в цю лікарню госпіталізували майже сто хворих з китайським вірусом.

"За три дні туди доставили 96 пацієнтів з коронавірусом. Багато медпрацівників побоюються за своє здоров'я. Уявіть, яке навантаження лягло на них. Це важко", - розповіла вона.

Чиновниця каже також, що з тими, що вирішив піти з роботи, ведеться відповідна робота.

"Намагаємося умовити їх залишитися. Шукаємо шляхи вирішення ситуації. Вона непроста, але впевнена, ми впораємося", – підсумувала Світлана Горбунова-Рубан.

Politeka писала, що в Харкові лікарні та інфекційні відділення для лікування хворих китайським вірусом - заповнені. У лікарнях № 13 і 17 заповнені всі місця 140 і 120 місць відповідно. З 14 вересня пацієнтів з COVID-19 почне приймати лікарня №25.

Заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що в обох лікарнях довелося доставити ліжка. І вже станом на 9 вересня там заповнені 128 і 143 місця. Вона також зазначила, що потрібно відкривати, як можна швидше ще одну лікарню.

"У нас є 25 лікарня - там треба провести тотальний кисневий провід, але там сьогодні вже є 26 ліжок, на яких проведено кисень. Тому ми почнемо приймати найближчим часом... 25 почне з понеділка, другий пологовий будинок - якщо це гінекологія", - сказала заступник мера.

Також ми повідомляли, що станом на вівторок, 22 вересня в Харкові зареєстровано 297 нових випадків захворювання китайським вірусом. Що ж стосується Харківської області в цілому, цей діагноз був підтверджений у 372 осіб. Крім випадків захворювання в обласному центрі, 14 осіб заразилися в Люботині, 13 - у Валківському, 12 - Дергачівському, 11 - Куп'янському, 9 - Харківському, 7 - Лозівському, 4 - Вовчанському, 3 - Красноградському та 2 в Нововодолазькому районах.

Нагадаємо, Зеленський підписав несподіваний закон, що буде з виборами: "більше не потрібно..."

Як повідомляла Politeka, українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів..."

Також Politeka писала, що правила роботи садочків та шкіл терміново змінили, Степанов звернувся до українців.