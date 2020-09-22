Из харьковской 25-й городской больницы решили уволиться 25 медицинских работников

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местное издание NewsRoom.

По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светланы Горбунова-Рубан, данное решение медики приняли после того, как с 16 по 18 сентября в эту больницу госпитализировали почти сто больных с китайским вирусом.

"За три дня туда доставили 96 пациентов с коронавирусом. Многие медработники опасаются за свое здоровье. Представьте, какая нагрузка легла на них. Это тяжело", – рассказала она.

Чиновница говорит также, что с теми, что решил уйти с работы, ведется соответствующая работа.

"Стараемся уговорить их остаться. Ищем пути разрешения ситуации. Она непростая, но уверена, мы справимся", – подытожила Светлана Горбунова-Рубан.

Politeka писала, что в Харькове больницы и инфекционные отделения для лечения больных китайским вирусом - заполнены. В больницах № 13 и 17 заполнены все места 140 и 120 мест соответственно. С 14 сентября пациентов с COVID-19 начнет принимать больница №25.

Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что в обеих больницах пришлось доставить койки. И уже по состоянию на 9 сентября там заполнены 128 и 143 места. Она также отметила, что нужно открывать, как можно быстрее еще одну больницу.

"У нас есть 25 больница - там надо провести тотальный кислородный провод, но там сегодня уже есть 26 коек, на которых проведено кислород. Поэтому мы начнем принимать в ближайшее время... 25 начнет с понедельника, второй роддом - если это гинекология", - сказала заместитель мэра.

Также мы сообщали, что по состоянию на вторник, 22 сентября в Харькове зарегистрировано 297 новых случаев заболевания китайским вирусом. Что же касается Харьковской области в целом, этот диагноз был подтвержден у 372 человек. Кроме случаев заболевания в областном центре, 14 человек заразились в Люботине, 13 - в Валковском, 12 - Дергачевском, 11 - Купянском, 9 - Харьковском, 7 - Лозовском, 4 - Волчанском, 3 - Красноградском и 2 в Нововодолажском районах.

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