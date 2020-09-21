У Харківському перинатальному центрі лікарів звинувачують у тому, що ті скалічили новонароджену

Про це інформує Politeka з посиланням на місцеве видання 057.ua.

За словами батьків дитини, Марини та Олексія Мозуль, на 36-му тижні вагітності жінка повинна була укласти договір про пологи в перинатальному центрі з акушером-гінекологом Тамарою Падалко, проте у Марини в обмінній карті не було одного з аналізів. Медик запропонувала підписати договір пізніше, коли необхідний аналіз з'явиться. Через деякий час у жінки відійшли води, подружжя зателефонувало до Падалко, та веліла їм приїхати в перинатальний центр, проте там жінку не прийняли, заявивши, щоб вона їхала народжувати за місцем проживання.

"Ми приїхали в перинатальний центр на 602 мікрорайоні. Мене зустріла завідуюча акушерським відділенням Коротич Валентина Миколаївна і почала виганяти мене з криками, мовляв, "Їдьте за місцем проживання. Ми їй говоримо - вже домовилися з Падалко. Тоді вона відправила мене в палату. Ми приїхали туди приблизно о 14.30. Коротич каже: "О 17.00 прийде черговий лікар і подивиться тебе". О 16.30 у мене починає йти кров", – поділилася Марина.

Жінка пішла в ординаторську, лікарі зміни оглянули її, не побачили "нічого страшного" і відправили назад в палату.

Марина, у зв'язку з сильною кровотечею, наполягла на повторному огляді.

"На кріслі мене дивилася Салтанова. Вона сказала "Я не знаю звідки йде кров. Я щось намацала перед головою у дитини, може це плацента відшаровується". Повертається до Коротич і каже - надіньте рукавичку і подивіться ви, я не розумію. Коротич відповідає просто:"Не хочу". Просила зробити мені УЗД, мені сказали, що УЗД в пологовому будинку в суботу не працює. Сказали йти в палату. Приблизно через годину до мене прийшли ще два лікарі - запитали температуру, вона була 37,5, хоча при надходженні була 36,6. Запитали, чи йде кров. Я сказала - так. Перейм немає... Вони: будемо чекати перейми. Стимуляцію мені ніхто не робив", - розповіла далі породілля.

Далі о 20.00 в пологовому будинку змінилася чергова зміна лікарів.

"Прийшов Распутько Олексій. Його поставили до відома, що народжувати я хочу з Падалко. Коли Распутько зрозумів, що я буду платити Падалко – у нього пропав до мене інтерес. Він побіжно переглянув і сказав: "Все добре, йди в палату. Прийду о 4 ранку, і будемо щось думати". О першій годині ночі у мене почалися слабкі перейми. Я знайшла акушерку, яка набрала Распутько, він відповів: "Слабке розкриття, йди, спи, в 4 прийду". О 3.40 ранку з мене починають випадати величезні згустки крові..." – з жахом згадує жінка.

Марині вдалося дійти до ординаторської. Там побачили кров і відправили жінку назад в палату, велівши чекати Распутька. Лікар прийшов і сказав, що буде робити екстрений кесарів розтин.

"Мене відправили на 5 поверх готувати до операції, коли все було готово – Распутько не було, Падалко так і не приїхала. Була дорога кожна секунда. На наступний день я дізналася, що на 5 поверхів там був тільки 1 черговий доктор. Наркоз зробили мені загальний. Далі що було, не знаю, дитину забрали відразу в реанімацію. Як тільки відійшла від наркозу, запитала - де моя дитина? Мені не відповідають, кажуть "дзвони чоловікові", – розповідає зі сльозами Марина.

Олексій (чоловік Марини) повідомив, що дитину побачив лише о 8 ранку.

"Мені сказали - дитина в реанімації, у важкому стані. Прийшов поговорити з Распутько, а він мені каже: "Ви зрозумійте, є те, що від нас не залежить, це судина лопнула". Це малоймовірно, адже у дитини був знижений гемоглобін. У моєї дочки була і зупинка серця, і асфіксія важкого ступеня. Гіпоксія почалася набагато раніше, ніж зробили кесарів розтин", - розповів Олексій.

Зараз дитина не може ковтати самостійно, у неї зачеплені ділянки мозку, немає рефлексів. Вона не буде ні ходити, ні говорити. У неї тривала гіпоксія, через що у дівчинки відсутня свідомість.

"Вже після пологів я запитала:"Чому так"? Лікар мені відповів:"Лопнула судина пуповини", потім сказав: "Це все відшарування плаценти". У виписці вони написали мені, що я поступила на 37 тижні, хоча було ще 36 тижнів, про що є документи", – додала Марина.

У коментарях під новиною люди залишають обурені коментарі.

"Вони там дійсно в перинатальному центрі занадто всі зажралися, ясна річ що гроші люблять всі, але як можна було пропустити відшарування плаценти??? На УЗД теж курка пафосна сидить. Я вважаю що за це повинні відповісти всі, починаючи з головного лікаря. Жоден лікар не поніс покарання за свою недбалість. Сволоти, без грошей оком не моргнуть.Їх усіх потрібно звільнити без права працювати в медицині і утримувати цю дитину,і лікувати!Зрозуміло, болить тільки батькам.Через таких рвачів страждають дітки. Мерзотник....так хочеться написати - як треба чинити з подібними,, лікарями,,....але-не можна......не люблять у нас правду....",- пишуть люди.

Politeka писала, що батьки відмовилися від новонародженої дитини через важке захворювання. У малюка вроджена внутрішня асиметрична прогресуюча гідроцефалія і за життєвими показниками новонародженому необхідна нейрохірургічна операція.

Вартість витратних матеріалів для операції становить 28 тисяч гривень, зараз життя дитини в руках небайдужих українців. Адже хлопчикові нема на кого сподіватися і він залишився один на один зі страшною хворобою.

В організації звернулися до всіх небайдужих людей з проханням допомогти в порятунку життя малюка.

"Дуже хочемо дати хлопчикові найкраще, адже це шанс на те, що малятко зможе бути в сім'ї! Це дійсно єдина надія на все подальше життя! Друзі, це той випадок, коли ми можемо об'єднатися заради долі маленької людини, якого вже один зрадили і тепер надія тільки на добро людських сердець. Віримо в диво!"- звернулися автори повідомлення до українців.

Нагадавши, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

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