В харьковском перинатальном центре врачей обвиняют в том, что те искалечили новорожденную

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местное издание 057.ua.

По словам родителей ребенка, Марины и Алексея Мозуль, на 36-й неделе беременности женщина должна была заключить договор о родах в перинатальном центре с акушером-гинекологом Тамарой Падалко, однако у Марины в обменной карте не было одного из анализов. Медик предложила подписать договор позже, когда необходимый анализ появится. Через некоторое время у женщины отошли воды, супруги позвонили к Падалко, та велела им приехать в перинатальный центр, однако там женщину не приняли, заявив, чтобы она ехала рожать по месту жительства.

"Мы приехали в перинатальный центр на 602 микрорайоне. Меня встретила заведующая акушерским отделением Коротыч Валентина Николаевна и начала выгонять меня с криками, мол, "езжайте по месту жительства. Мы ей говорим – уже договорились с Падалко. Тогда она отправила меня в палату. Мы приехали туда примерно в 14.30. Коротыч говорит: "В 17.00 придет дежурный врач и посмотрит тебя". В 16.30 у меня начинает идти кровь", – поделилась Марина.

Женщина пошла в ординаторскую, врачи смены осмотрели ее, не увидели "ничего страшного" и отправили обратно в палату.

Марина, в связи с сильным кровотечением, настояла на повторном осмотре.

"На кресле меня смотрела Салтанова. Она сказала "я не знаю откуда идет кровь. Я что-то нащупала перед головой у ребенка, может это плацента отслаивается". Поворачивается к Коротыч и говорит – наденьте перчатку и посмотрите вы, я не понимаю. Коротыч отвечает просто: "не хочу". Просила сделать мне УЗИ, мне сказали, что УЗИ в родильном доме в субботу не работает. Сказали идти в палату. Примерно через час ко мне пришли еще два врача – спросили температуру, она была 37,5, хотя при поступлении была 36,6. Спросили, идет ли кровь. Я сказала – да. Схваток нет... Они: будем ждать схватки. Стимуляцию мне никто не делал", – рассказала далее роженица.

Далее в 20.00 в роддоме сменились дежурная смена врачей.

"Пришел Распутько Алексей. Его поставили в известность, что рожать я хочу с Падалко. Когда Распутько понял, что я буду платить Падалко – у него пропал ко мне интерес. Он бегло просмотрел и сказал: "Все хорошо, иди в палату. Приду в 4 утра, и будем что-то думать". В час ночи у меня начались слабые схватки. Я нашла акушерку, которая набрала Распутько, он ответил "Слабое раскрытие, иди, спи, в 4 приду". В 3.40 утра из меня начинают выпадать огромные сгустки крови...", – с ужасом вспоминает женщина.

Марине удалось дойти до ординаторской. Там увидели кровь и отправили женщину обратно в палату, велев ждать Распутько. Врач пришел и сказал, что будет делать экстренное кесарево сечение.

"Меня отправили на 5 этаж готовить к операции, когда все было готово – Распутько не было, Падалко так и не приехала. Была дорога каждая секунда. На следующий день я узнала, что на 5 этажей там был только 1 дежурный доктор. Наркоз сделали мне общий. Дальше что было, не знаю, ребенка забрали сразу в реанимацию. Как только отошла от наркоза, спросила – где мой ребенок? Мне не отвечают, говорят "звони мужу", – рассказывает со слезами Марина.

Алексей (муж Марины) сообщил, что ребенка увидел лишь в 8 утра.

"Мне сказали – ребенок в реанимации, в тяжелом состоянии. Пришел поговорить с Распутько, а он мне говорит: "Вы поймите, есть то, что от нас не зависит, это сосуд лопнул». Это маловероятно, ведь у ребенка был пониженный гемоглобин. У моей дочери была и остановка сердца, и асфиксия тяжелой степени. Гипоксия началась гораздо раньше, чем сделали кесарево сечение", – рассказал Алексей.

Сейчас ребенок не может глотать самостоятельно, у нее задеты участки мозга, нет рефлексов. Она не будет ни ходить, ни говорить. У нее длительная гипоксия, из-за чего у девочки отсутствует сознание.

"Уже после родов я спросила: "Почему так"? Врач мне ответил: "Лопнул сосуд пуповины", потом сказал "Это все отслойка плаценты". В выписке они написали мне, что я поступила на 37 неделе, хотя было еще 36 недель, о чем есть документы", – добавила Марина.

В комментариях под новостью люди оставляют возмущенные коментарии.

"Они там действительно в перинатальном центре слишком все зажрались, понятное дело что деньги любят все, но как можно было пропустить отслойку плаценты??? На УЗИ тоже курица пафосная сидит. Я считаю что за это должны ответить все, начиная с главного врача. Ни один врач не понес наказания за свою халатность. Сволочи,без денег глазом не моргнут.Их всех нужно уволить без права работать в медицине и содержать этого ребёнка,и лечить!Понятно,болит только родителям.Из за таких рвачей страдают детки. Мерзавцы....так хочется написать - как надо поступать с подобными ,,врачевателями,,....но - нельзя......не любят у нас правду....", – пишут люди.

Politeka писала, что родители отказались от новорожденного ребенка из-за тяжелого заболевания. У малыша врожденная внутренняя асимметричная прогрессирующая гидроцефалия и по жизненным показателям новорожденному необходима нейрохирургическая операция.

Стоимость расходных материалов для операции составляет 28 тысяч гривен, сейчас жизнь ребенка в руках неравнодушных украинцев. Ведь мальчику не на кого надеяться и он остался один на один со страшной болезнью.

В организации обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении жизни малыша.

"Очень хотим дать мальчику самое лучшее, ведь это шанс на то, что малышка сможет быть в семье! Это действительно единственная надежда на всю дальнейшую жизнь! Друзья, это тот случай, когда мы можем объединиться ради судьбы маленького человека, которого уже один предали и теперь надежда только на добро человеческих сердец. Верим в чудо!" - обратились авторы сообщения к украинцам.

Напомним, юная украинка осталась без ноги после ЧП в Польше, людей просят о помощи.

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