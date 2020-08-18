У центр заманювали людей з алко- і наркозалежністю

Житель Дніпропетровщини організував у Харкові незаконний реабілітаційний центр, у якому насильно утримували людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".

Так званий реабілітаційний центр "накрили" співробітники СБУ у Харкові. З січня 2020 року в "центрі" насильно утримувались сім людей. Керував "установою" 36-річний житель Дніпропетровської області, його затримали. Дніпрянину загрожує до 5 років тюрми.

Спікер СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що організували "бізнес" проповідники однієї з релігійних організацій харизматичного напряму. В так звану "клініку" заманювали людей з наркотичною та алкогольною залежностями. Їм або їхнім родичам обіцяли повноцінне лікування і всебічну психологічну допомогу. Однак в "центрі" не було ані лікарів, ані будь-яких дозвільних документів в сфері охорони здоров'я. Отримавши передоплату за "лікування", організатори заселили "пацієнтів" в орендований приватний будинок, де згодом насильно утримували людей до закінчення курсу "реабілітації".

"Персонал" установи не давав людям право на вільне пересування, а також забороняв спілкуватись із близькими і родичами. Також у "пацієнтів" забирали гроші, документи, мобільні телефони та ліки. Відомо також про неодноразові випадки застосування фізичного та психологічного насильства, а також нанесення тілесних ушкоджень за порушення правил і режиму "реабілітації".

Поліцейські провели обшуки в "клініці" та знайшли 9 паспортів громадян України, 7 мобільних телефонів, банківські картки, одяг, ноутбук і 6400 гривень готівкою. Керівника "центру" затримали за ст. 208 КПК України. Згідно із ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), йому загрожує до 5 років тюрми.

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