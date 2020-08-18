Житель Днепропетровщины организовал в Харькове незаконный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".

Так называемый реабилитационный центр "накрыли" сотрудники СБУ в Харькове. С января 2020 года в "центре" насильно содержались семь человек. Руководил "учреждением" 36-летний житель Днепропетровской области, его задержали. Днепрянину грозит до 5 лет тюрьмы.

Спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что организовали "бизнес" проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. В так называемую "клинику" заманивали людей с наркотической и алкогольной зависимостями. Им или их родственникам обещали полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Однако в "центре" не было ни врачей, ни каких-либо разрешительных документов в сфере здравоохранения. Получив предоплату за "лечение", организаторы заселили "пациентов" в арендованный частный дом, где насильно удерживали людей до окончания курса реабилитации.

"Персонал" учреждения не давал людям право на свободное передвижение, а также запрещал общаться с близкими и родственниками. Также у "пациентов" забирали деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства. Известно также неоднократные случаи применения физического и психологического насилия, а также нанесения телесных повреждений за нарушение правил и режима реабилитации.

Полицейские провели обыски в" клинике " и нашли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карты, одежду, ноутбук и 6400 гривен наличными. Руководителя "центра" задержали по ст. 208 УПК Украины. Согласно ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Как известно, подобные "реабилитационные центры" - не редкость в Украине. Как правило, в подобные учреждения попадают люди, которых туда принудительно отправляют их родственники, так как в законных учреждениях, где лечат людей с зависимостью, для прохождения курса реабилитации необходимо согласие непосредственно самого зависимого.

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