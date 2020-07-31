В одному з міських супермаркетів у Харкові хтось закрив у камері зберігання сумок живого пса

Відповідне фото опублікували у телеграм-каналі «Ху**ий Харків», передає Politeka.net.

Як видно на знімку, пес породи такса сидить за прозорими дверцятами камери і покірно чекає господаря чи господиню.

Зазначимо, що цей випадок – далеко не поодинокий у місті, хоча кожен подібний факт викликає хвилю негативних коментарів, у яких користувачі щосили критикують власників тварин за таке ставлення до своїх вихованців, а також за антисанітарію. Адже потім хтось поставить в камеру сумку з продуктами або речі.

Так, у мережі розгорілася палка дискусія після публікації схожого знімка, на якому хтось залишив у камері йоркширського тер'єра в одному з магазинів на Салтівці.

«Навіщо? Як він дихає там?((( А якщо б вас закрили в такій камері, напісяв би? Прибрали б. Немає поганих собак, є погані господарі(((», «Вибачте, а чому не можна в маркет з міні-собакою? Якщо на те пішло, то зробіть кімнату очікування для тварин», «Хто вам сказавщо не можна? на руках носиш, і ніхто слова не скаже, завжди так робимо. Я б так не посадив», «Руки відсохнуть поносити??? Якщо вже взяли з собою в магазин…. Фууу. Собачка нехай їм удома «напісяє», – обурювалися харків'яни.

Нагадаємо, пес кинувся під кулі заради неадекватного господаря.

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