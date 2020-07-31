В одном из городских супермаркетов в Харькове кто-то закрыл в камере хранения сумок живого пса

Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков», передает Politeka.net.

Как видно на снимке, пес породы такса сидит за прозрачной дверцей камеры и покорно ждет хозяина или хозяйку.

Отметим, что этот случай – далеко не единичный в городе, хотя каждый подобный факт вызывает волну негативных комментариев, в которых пользователи вовсю критикуют владельцев животных за такое обращение со своими питомцами, а также за антисанитарию. Ведь потом кто-то поставит в камеру сумку с продуктами или вещи.

Так, в сети разгорелась жаркая дискуссия после публикации похожего снимка, на котором кто-то оставил в камере йоркширского терьера в одном из магазинов на Салтовке.

«Зачем? Как он дышит там?((( А если бы вас закрыли в такой камере, нассал бы? Убрали бы. Нет дурных собак, есть дурные хозяева(((», «Извините, а почему нельзя в маркет с мини-собакой? Если на то пошло, то сделайте комнату ожидания для животных», «Кто вам сказал, что нельзя? на руках носишь, и никто слова не скажет, всегда так делаем. Я бы свою так не посадил», «Руки отсохнут поносить??? Если уж взяли с собой в магазин…. Фууу. Собачка пусть им дома «нассыт», – возмущались харьковчане.

Напомним, пес бросился под пули ради неадекватного хозяина.

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