У спекотну погоду на пляжах Харківщини активізувалися змії

І вже є нові постраждалі, передає КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Так, у понеділок, 27 липня, 14:22 на номер «103» надійшов виклик з одного з сіл Вовчанського району. Чоловік повідомив, що змія вкусила 44-річного чоловіка на пляжі однієї з баз відпочинку.

Після огляду та надання екстреної медичної допомоги бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого було госпіталізовано до лікувального закладу. Зараз його життю нічого не загрожує.

Раніше жертвами укусів плазунів на Харківщині ставали діти. Так, в Червоних Тишках з'явилася величезна кількість гадюк, які повзають по дитячому пляжу і намагаються вкусити жителів селища. Про це у соцмережах написав власник дачної ділянки в селищі, який не на жарт стривожився за малечу.

Ми повідомляли, що 12-річний хлопчик став жертвою гадюки в селищі Васищеве. Почалося все з того, що сім'я з дитиною влаштувала пікнік. У якийсь момент хлопчика за ногу в траві вкусила змія. У нього стався анафілактичний шок, і потерпілого терміново госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Хлопчик був у свідомості, але важко дихав, оскільки отрута викликала сильну реакцію організму. В лікарні медики ввели йому вакцину проти зміїної отрути, і стан дитини стабілізувався.

Нагадаємо, змії наповнили одеський пляж: момент "битви" потрапив на камеру.

Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.

Також Politeka писала, що нашестя змій почалося в Дніпрі.