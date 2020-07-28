У спекотну погоду на пляжах Харківщини активізувалися змії
І вже є нові постраждалі, передає КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Так, у понеділок, 27 липня, 14:22 на номер «103» надійшов виклик з одного з сіл Вовчанського району. Чоловік повідомив, що змія вкусила 44-річного чоловіка на пляжі однієї з баз відпочинку.
Після огляду та надання екстреної медичної допомоги бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого було госпіталізовано до лікувального закладу. Зараз його життю нічого не загрожує.
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Раніше жертвами укусів плазунів на Харківщині ставали діти. Так, в Червоних Тишках з'явилася величезна кількість гадюк, які повзають по дитячому пляжу і намагаються вкусити жителів селища. Про це у соцмережах написав власник дачної ділянки в селищі, який не на жарт стривожився за малечу.
Ми повідомляли, що 12-річний хлопчик став жертвою гадюки в селищі Васищеве. Почалося все з того, що сім'я з дитиною влаштувала пікнік. У якийсь момент хлопчика за ногу в траві вкусила змія. У нього стався анафілактичний шок, і потерпілого терміново госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.
Хлопчик був у свідомості, але важко дихав, оскільки отрута викликала сильну реакцію організму. В лікарні медики ввели йому вакцину проти зміїної отрути, і стан дитини стабілізувався.
Нагадаємо, змії наповнили одеський пляж: момент "битви" потрапив на камеру.
Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.
Також Politeka писала, що нашестя змій почалося в Дніпрі.