Історія з затриманням луцького терориста розділила українців на два табори: одні повірили в те, що відбувається, інші ж поставилися до всього скептично

Найбільше запитань викликала поведінка Максима Кривоша після того, як чоловік відпустив заручників і вийшов здаватися, передає Politeka.net.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, що терорист кілька хвилин чекав, поки до нього підійде хоч хто-небудь. Це вже потім був БТР, світлошумова граната і штурм порожнього автобуса.

⚡️Появились эксклюзивные кадры, как проходило задержание террориста. Штурм начался через полторы минуты после того, как Кривош сдался, больше эксклюзивных кадров - https://t.me/c/1261833912/4654 Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подьезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Может у спецназа в БТРе отказали рации? Иначе как можно объяснить такую странную спецоперацию? Gepostet von Pavlovsky News am Dienstag, 21. Juli 2020

Харківські блогери «Господар двору» (Віталій Бойченко) і Женя Зуб не упустили можливості поіронізувати над спецоперацією і представили свою версію затримання луцького терориста, а відповідне відео опублікували в соцмережах.

На кадрах «Господар двору» виходить з маршрутки і оглядає територію в очікуванні спецназу. За цей час він встигає викликати службу доставки, замовивши їжу, і поїсти. Потім до нього не поспішаючи підходять нібито правоохоронці.

«Давай, братан, укладайся на асфальт, а то зараз СБУ-шники на БТРі приїдуть, буде боляче», – каже один із «копів». Головному герою показують, куди і як краще лягти, що робити з руками і так далі.

«Ага», – відповідає той і лягає на землю. Поруч з ним накидають іграшкову зброю.

«Фільм дивіться, дивіться фільм хлопці, фільм хороший, будь-який фільм хлопці, на ваш розсуд», – вигукує «терорист».

Потім «Господар двору» встає і вже звертається безпосередньо до глядачів:

«Загалом, друзі, ви зрозуміли весь сюрреалізм ситуації. Природно, ми хотіли зробити так, щоб вам було весело, щоб ви не нудьгували. Ну а від нашого уряду ми чекаємо нових постановок, нових пранків. Нам дуже сподобалося, ми з задоволенням будемо їх копіювати. Зрозуміло, що це жалюгідна пародія на те, що зняла влада, але як вийшло, так вийшло!».

Раніше ми писали про те, що у Харкові затримали нібито спільника луцького терориста і виявили у нього арсенал зброї. У свою чергу чоловік заперечує, що відправляв Кривошу гранату. За його словами, він відсилав йому три монети.

Нагадаємо, Крюкова пояснила, як Зеленський "ублажив" луцького терориста.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.