История с задержанием луцкого террориста разделила украинцев на два лагеря: одни поверили в происходящее, другие же отнеслись ко всему скептически
Больше всего вопросов вызвало поведение Максима Кривоша после того, как мужчина отпустил заложников и вышел сдаваться, передает Politeka.net.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что террорист несколько минут ждал, пока к нему подойдет хоть кто-нибудь. Это уже затем был БТР, светошумовая граната и штурм пустого автобуса.
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Харьковские блогеры «Хозяин двора» (Виталий Бойченко) и Женя Зуб не упустили возможности поиронизировать над спецоперацией и представили свою версию задержания луцкого террориста, а соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
На кадрах «Хозяин двора» выходит из маршрутки и осматривает территорию в ожидании спецназа. За это время он успевает вызвать службу доставки, заказав еду, и покушать. Затем к нему не спеша подходят якобы правоохранители.
«Давай, братан, укладывайся на асфальт, а то сейчас СБУ-шники на БТРе приедут, будет больно», – говорит один из «копов». Главному герою показывают, куда и как получше лечь, что делать с руками и так далее.
«Ага», – отвечает тот и ложится на землю. Рядом с ним набрасывают игрушечное оружие.
«Фильм смотрите, смотрите фильм ребята, фильм хороший, любой фильм ребята, на ваше усмотрение», – вещает «террорист».
Затем «Хозяин двора» встает и уже обращается непосредственно к зрителям:
«В общем, ребята, вы поняли весь сюрреализм ситуации. Естественно, мы хотели сделать так, чтобы вам было весело, чтобы вы не скучали. Ну а от нашего правительства мы ждем еще новых постановок, новых пранков. Нам очень понравилось, мы с удовольствием будем их копировать. Понятно, что это жалкая пародия на то, что сняли власти, но как получилось, так получилось!».
Ранее мы писали о том, что в Харькове задержали якобы сообщника луцкого террориста и обнаружили у него арсенал оружия. В свою очередь мужчина отрицает, что отправлял Кривошу гранату. По его словам, он отсылал ему три монеты.
Напомним, Крюкова объяснила, как Зеленский "ублажил" луцкого террориста.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.