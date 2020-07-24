История с задержанием луцкого террориста разделила украинцев на два лагеря: одни поверили в происходящее, другие же отнеслись ко всему скептически

Больше всего вопросов вызвало поведение Максима Кривоша после того, как мужчина отпустил заложников и вышел сдаваться, передает Politeka.net.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что террорист несколько минут ждал, пока к нему подойдет хоть кто-нибудь. Это уже затем был БТР, светошумовая граната и штурм пустого автобуса.

⚡️Появились эксклюзивные кадры, как проходило задержание террориста. Штурм начался через полторы минуты после того, как Кривош сдался, больше эксклюзивных кадров - https://t.me/c/1261833912/4654 Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подьезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Может у спецназа в БТРе отказали рации? Иначе как можно объяснить такую странную спецоперацию? Gepostet von Pavlovsky News am Dienstag, 21. Juli 2020

Харьковские блогеры «Хозяин двора» (Виталий Бойченко) и Женя Зуб не упустили возможности поиронизировать над спецоперацией и представили свою версию задержания луцкого террориста, а соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах «Хозяин двора» выходит из маршрутки и осматривает территорию в ожидании спецназа. За это время он успевает вызвать службу доставки, заказав еду, и покушать. Затем к нему не спеша подходят якобы правоохранители.

«Давай, братан, укладывайся на асфальт, а то сейчас СБУ-шники на БТРе приедут, будет больно», – говорит один из «копов». Главному герою показывают, куда и как получше лечь, что делать с руками и так далее.

«Ага», – отвечает тот и ложится на землю. Рядом с ним набрасывают игрушечное оружие.

«Фильм смотрите, смотрите фильм ребята, фильм хороший, любой фильм ребята, на ваше усмотрение», – вещает «террорист».

Затем «Хозяин двора» встает и уже обращается непосредственно к зрителям:

«В общем, ребята, вы поняли весь сюрреализм ситуации. Естественно, мы хотели сделать так, чтобы вам было весело, чтобы вы не скучали. Ну а от нашего правительства мы ждем еще новых постановок, новых пранков. Нам очень понравилось, мы с удовольствием будем их копировать. Понятно, что это жалкая пародия на то, что сняли власти, но как получилось, так получилось!».

Ранее мы писали о том, что в Харькове задержали якобы сообщника луцкого террориста и обнаружили у него арсенал оружия. В свою очередь мужчина отрицает, что отправлял Кривошу гранату. По его словам, он отсылал ему три монеты.

Напомним, Крюкова объяснила, как Зеленский "ублажил" луцкого террориста.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.