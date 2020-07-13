Унікальне небесне тіло можуть спостерігати харків'яни найближчим часом

Комета C/2020 F3 була виявлена 27 березня космічним інфрачервоним телескопом Neowise, написав на своїй сторінці у Фейсбуці харківський фотограф Павло Пахоменко, опублікувавши кілька знімків.

Тепер харків'яни можуть побачити це небесне тіло неозброєним оком.

За словами автора, якщо дивитися на комету в телескоп або навіть найпростіший бінокль, то вона «просто незабутня».

«Шукати її слід перед світанком на північному сході, низько над горизонтом (тому краще піднятися на гору)», - повідомив Андрій.

Він додав, що в найближчі дні її вечірня видимість посилиться, її можна буде знайти після заходу сонця на північно-заході.

Відзначимо, що цю комету бачать і в інших регіонах України.

«Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – найяскравіша комета за останні 7 років. Видно на північному сході перед сходом сонця в сузір'ї Візничого», – розповів житель Дніпра Павло Бунін.

Друга назва небесного тіла - Neowise - від назви телескопа, через який люди і побачили комету. Політ небесного тіла можна спостерігати протягом кількох днів, а найкраще його можна розглянути перед світанком над горизонтом.

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