Уникальное небесное тело могут наблюдать харьковчане в ближайшее время
Комета C/2020 F3 была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом Neowise, написал на своей странице в Фейсбуке харьковский фотограф Павел Пахоменко, опубликовав несколько снимков.
Теперь харьковчане могут увидеть это небесное тело невооруженным глазом.
По словам автора, если смотреть на комету в телескоп или даже самый простой бинокль, то она «просто незабываемая».
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«Искать ее следует перед рассветом на северо-востоке, низко над горизонтом (поэтому лучше взобраться на гору)», - сообщил Пахоменко.
Он добавил, что в ближайшие дни ее вечерняя видимость усилится, ее можно будет найти после захода солнца на северо-западе.
Отметим, что эту комету видят и в других регионах Украины.
«Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – самая яркая комета за последние 7 лет. Видно на северо-востоке перед восходом солнца в созвездии Возничего», – рассказал житель Днепра Павел Бунин.
Второе название небесного тела - Neowise - от названия телескопа, через который люди и увидели комету. Полет небесного тела можно наблюдать в течение нескольких дней, а лучше всего его можно рассмотреть перед рассветом над горизонтом.
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