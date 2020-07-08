Історія з колишнім екс-радником мера Харкова Геннадія Кернеса Юрієм Саніним отримала продовження
Рівно місяць тому на проспекті Перемоги, 64 у Харкові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю Саніна, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, передає Politeka.net.
На місці ДТП він відмовився дути в трубку. Його привезли до лікарні для здачі аналізів на стан сп'яніння, але він після скандалу сів у машину і просто поїхав геть.
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Й ось тепер виявилося, що слідчі офіційно не вважають, що Санін був п'яний, коли скоїв ДТП, тому що доказів вживання ним алкоголю або протоколу відмови від проходження перевірки від патрульних вони не отримали.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав журналіст Дмитро Гнап.
«Можна хоч у тисячу разів посилювати відповідальність за водіння у п'яному вигляді. Але в цій системі феодальній впливовим вельможам досі нічого не загрожує. На відміну від їхніх жертв, яким залишається хіба що молитися, щоб чергове чмо НЕ в'їхало в тебе на дорозі. Сп'янілі від алкоголю і власної безкарності», – резюмував автор.
У свою чергу портал «Антикор» з посиланням на видання «Судова влада» підтвердив слова Гнапа.
Згідно з матеріалами справи, Саніну інкримінують лише порушення ПДР. Розглядати адмінматеріали буде Дзержинський районний суд.
Правоохоронці підтвердили, що інформація про відмову від огляду в справі відсутня. За словами керівника відділу комунікацій ГУНП Олени Баранник, складати матеріали за статтею 130 КУпАП («керування в стані сп'яніння») повинна була слідчо-оперативна група поліції, яка розслідує ДТП з постраждалими.
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