История с бывшим экс-советником мэра Харькова Геннадия Кернеса Юрием Саниным получила продолжение
Ровно месяц назад на проспекте Победы, 64 в Харькове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием Санина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Politeka.net.
На месте ДТП он отказался дуть в трубку. Его привезли в больницу для сдачи анализов на состояние опьянения, но он после скандала сел в машину и просто уехал прочь.
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И вот теперь оказалось, что следователи официально не считают, что Санин был пьян, когда совершил ДТП, потому что доказательств употребления им алкоголя или протокола отказа от прохождения проверки, от патрульных они не получили.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал журналист Дмитрий Гнап.
«Можно хоть в тысячу раз усиливать ответственность за вождение в пьяном виде. Но в этой феодальной системе влиятельным вельможам до сих пор ничего не угрожает. В отличие от их жертв, которым остается разве что молиться, чтобы очередное чмо НЕ въехало в тебя на дороге. Опьяненные алкоголем и собственной безнаказанностью», – резюмировал автор.
В свою очередь портал «Антикор» со ссылкой на издание «Судебная власть» подтвердил слова Гнапа.
Согласно материалам дела, Санину инкриминируют только нарушение ПДД. Рассматривать админматериалы будет Дзержинский районный суд.
Правоохранители подтвердили, что информация об отказе от освидетельствования в деле отсутствует. По словам руководителя отдела коммуникаций ГУНП Елены Баранник, составлять материалы по статье 130 КУоАП («вождение в состоянии опьянения») должна была следственно-оперативная группа полиции, которая расследует ДТП с пострадавшими.
Напомним, в Харькове решили потратиться на пиар Кернеса во время карантина.
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