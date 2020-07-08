История с бывшим экс-советником мэра Харькова Геннадия Кернеса Юрием Саниным получила продолжение

Ровно месяц назад на проспекте Победы, 64 в Харькове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием Санина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Politeka.net.

На месте ДТП он отказался дуть в трубку. Его привезли в больницу для сдачи анализов на состояние опьянения, но он после скандала сел в машину и просто уехал прочь.

Історія з Харкова. П'яний екс-радник мера Кернеса - Юрій Санін місяць тому влаштував ДТП. Водій і пасажир з іншої машини потрапили до лікарні. Що робить Санін? Він погрожує свідкам аварії. Потім, відмовляється задуватися в драгер на місці і їхати до нарколога у лікарню. От тупо відмовляється і все. Що робить поліція? Поліція особливо не стримує Саніна, коли він намагається бити свідків ДТП. Це ж не активіст, якого можна кинути на землю, а потім з розгону вдарити ногою у голову. Потім, Саніна патрульні просто відпускають додому. Навіть, не склавши протокол про його відмову проходити перевірку на алкоголь. Що сьогодні? Сьогодні слідчі офіційно не вважають, що Санін був п'яний, коли скоїв ДТП, Бо доказів вживання ним алкоголю або протоколу відмови від проходження перевірки, від патрульних вони не отримали. Можна хоч в тисячу разів посилювати відповідальність за водіння у п'яному вигляді. Але, в цій феодальній системі, впливовим вельможам, досі нічого не загрожує. На відміну, від їхніх жертв. Яким лишається хіба що молитись, щоб чергове чмо не в'їхало в тебе на дорозі. Сп'яніле від алкоголю та власної безкарності. Gepostet von Dmytro Gnap am Dienstag, 7. Juli 2020

И вот теперь оказалось, что следователи официально не считают, что Санин был пьян, когда совершил ДТП, потому что доказательств употребления им алкоголя или протокола отказа от прохождения проверки, от патрульных они не получили.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал журналист Дмитрий Гнап.

«Можно хоть в тысячу раз усиливать ответственность за вождение в пьяном виде. Но в этой феодальной системе влиятельным вельможам до сих пор ничего не угрожает. В отличие от их жертв, которым остается разве что молиться, чтобы очередное чмо НЕ въехало в тебя на дороге. Опьяненные алкоголем и собственной безнаказанностью», – резюмировал автор.

В свою очередь портал «Антикор» со ссылкой на издание «Судебная власть» подтвердил слова Гнапа.

Согласно материалам дела, Санину инкриминируют только нарушение ПДД. Рассматривать админматериалы будет Дзержинский районный суд.

Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. На этот раз синий в сопли Роднуль на мерсе отправил 4 Роднуликов в больницу, ну и прицепом боливары подготовил к скорой продаже. Кароч этот бухой Вася - никто иной как Санин Юрий Витальевич, бывший начальник земельных ресурсов. Снимали на отмажется - инфа сотка. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 8. Juni 2020

Правоохранители подтвердили, что информация об отказе от освидетельствования в деле отсутствует. По словам руководителя отдела коммуникаций ГУНП Елены Баранник, составлять материалы по статье 130 КУоАП («вождение в состоянии опьянения») должна была следственно-оперативная группа полиции, которая расследует ДТП с пострадавшими.

Напомним, в Харькове решили потратиться на пиар Кернеса во время карантина.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что харьковский предприниматель задал неудобный вопрос властям из-за закрытых рынков.