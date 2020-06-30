Робочий тиждень видасться спекотним і скупим на опади

Упродовж короткого робочого тижня температура повітря на Харківщині поступово буде підвищуватися

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У вівторок, 30 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5 - 10 метрів у секунду. Температура повітря по області +27 +32, по місту +28 +30.

Перший день липня принесе у середу хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза, град, шквал до 15 - 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, 5 - 10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі становитиме +15 +20, вдень +25 +30.

У четвер, 2 липня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, три-вісім метрів в секунду.

Температура вночі +14 - +19, вдень +26 +31.

У п'ятницю, 3 липня, мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, три-вісім метрів в секунду.

Температура повітря продовжить поступово підвищуватися. Вночі вона становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вдень підніметься до +28 +33.

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