У Харкові зникала молода дівчина, поліція просить про допомогу

Харківські правоохоронці розшукують молоду дівчину Таїсію Дмитренко 2007 року народження.

Про це передає Politeka.net з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Як стало відомо, дівчинка 7 червня близько 21:00 пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Таїсії: зріст 175 см, довге русяве волосся, блакитні очі.

Підліток і раніше неодноразово залишала місце свого проживання.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану дівчинку, прохання повідомити в Харківське відділення поліції за телефонами: 102, (057) 7487350 0990732499 або іншим зручним способом.

Важлива будь-яка інформація, адже на кону життя і здоров'я дитини.

Раніше повідомлялося, що в Одесі батьки забили тривогу після того, як їхній син не прийшов додому.

Як передає Politeka.net, про це повідомляється в прес-службі Національної поліції.

Так, стало відомо, що пропав підліток 15 років. З дому він пішов три дні тому і досі не повернувся.

Зниклий має довге волосся чорного кольору, худорлявий, є деякі проблеми з мовленням. Був одягнений у спортивний костюм.

«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати підліток, просять повідомити за телефоном: (048) 746-29-07 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.

До цього в Одесі розшукували 16-річну Валерію Пашковську, яка зникла три дні тому в Суворовському районі міста Одеси. Дівчина пішла з дому 1 червня і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Прикмети Лери: зріст 160-165 см, очі сірі, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в сіру кофту і сині джинси.

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