Харківські правоохоронці розшукують молоду дівчину Таїсію Дмитренко 2007 року народження.
Про це передає Politeka.net з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Як стало відомо, дівчинка 7 червня близько 21:00 пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети Таїсії: зріст 175 см, довге русяве волосся, блакитні очі.
Кличко розмалював вагітний животик колишньої нареченої, особисті фото: "Хороша робота, татко"
З доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував порадою по курсу валют: "Це вигідніше"
Розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."
«Солодка парочка»: Лорак возз'єдналася з Кіркоровим заради щастя дочки, Лобода не витримала
Підліток і раніше неодноразово залишала місце свого проживання.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану дівчинку, прохання повідомити в Харківське відділення поліції за телефонами: 102, (057) 7487350 0990732499 або іншим зручним способом.
Важлива будь-яка інформація, адже на кону життя і здоров'я дитини.
Раніше повідомлялося, що в Одесі батьки забили тривогу після того, як їхній син не прийшов додому.
Як передає Politeka.net, про це повідомляється в прес-службі Національної поліції.
Так, стало відомо, що пропав підліток 15 років. З дому він пішов три дні тому і досі не повернувся.
Зниклий має довге волосся чорного кольору, худорлявий, є деякі проблеми з мовленням. Був одягнений у спортивний костюм.
«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати підліток, просять повідомити за телефоном: (048) 746-29-07 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.
До цього в Одесі розшукували 16-річну Валерію Пашковську, яка зникла три дні тому в Суворовському районі міста Одеси. Дівчина пішла з дому 1 червня і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.
Прикмети Лери: зріст 160-165 см, очі сірі, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в сіру кофту і сині джинси.
Нагадаємо, що діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають
Як повідомляла Politeka, роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео
Також Politeka писала, знущання одеського поліцейського над дітьми сполохали Україну, за справу взялося ДБР: фото