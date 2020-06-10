В Харькове исчезала молодая девушка, полиция просит о помощи

Харьковские правоохранители разыскивают молодую девушку Таисию Дмитренко 2007 года рождения.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресслужбу полиции Харьковской области.

Как стало известно, девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Таисии: рост 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.

Подросток и ранее неоднократно покидала место своего проживания.

Если вы обладаете любой информацией о разыскиваемой девочке, просьба сообщить в Харьковское отделение полиции по телефонам: 102, (057) 7487350 0990732499 или другим удобным способом.

Важна любая информация, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка.

Ранее сообщалось, что в Одессе родители забили тревогу после того, как их сын не пришел домой.

Как передает Politeka.net об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

Так, стало известно, что пропал подросток 15 лет. Из дома он ушел три дня назад и до сих пор не вернулся.

Пропавший имеет длинные волосы черного цвета, худощавый, есть некоторые проблемы с речью. Был одет в спортивный костюм.

«Всех, кто что-нибудь знает о том, где может находиться подросток, просят сообщить по телефону: (048) 746-29-07 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.

До этого в Одессе разыскивали 16-летнюю Валерию Пашковскую, которая исчезла три дня назад в Суворовском районе города Одессы. Девушка ушла из дома 1 июня и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Леры: рост 160-165 см, глаза серые, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в серую кофту и синие джинсы.

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