Харьковские правоохранители разыскивают молодую девушку Таисию Дмитренко 2007 года рождения.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресслужбу полиции Харьковской области.
Как стало известно, девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы Таисии: рост 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.
Пышнотелая красавица-сестра Наташи Королевой поразила внешностью, личные кадры: "Вот это женщина!"
ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего"
Украинцам советуют бежать в обменники, курс валют удивит уже на следующей неделе: что будет с долларом
Подросток и ранее неоднократно покидала место своего проживания.
Если вы обладаете любой информацией о разыскиваемой девочке, просьба сообщить в Харьковское отделение полиции по телефонам: 102, (057) 7487350 0990732499 или другим удобным способом.
Важна любая информация, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка.
Ранее сообщалось, что в Одессе родители забили тревогу после того, как их сын не пришел домой.
Как передает Politeka.net об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции.
Так, стало известно, что пропал подросток 15 лет. Из дома он ушел три дня назад и до сих пор не вернулся.
Пропавший имеет длинные волосы черного цвета, худощавый, есть некоторые проблемы с речью. Был одет в спортивный костюм.
«Всех, кто что-нибудь знает о том, где может находиться подросток, просят сообщить по телефону: (048) 746-29-07 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.
До этого в Одессе разыскивали 16-летнюю Валерию Пашковскую, которая исчезла три дня назад в Суворовском районе города Одессы. Девушка ушла из дома 1 июня и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы Леры: рост 160-165 см, глаза серые, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в серую кофту и синие джинсы.
Напомним, что дети бесследно исчезли в Одесской области: как они выглядят
Как сообщала Politeka, ромы устроили облаву на людей в центре Одессы: момент попал на видео
Также Politeka писала, издевательство одесского полицейского над детьми всполошили Украину, за дело взялось ГБР: фото