В мережі спливло архівне фото колишньої харків'янки Ганни Корсун, більш відомій широкій публіці під сценічним ім'ям MARUV

Знімок опублікували в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

«Марув на посвяті у студенти ХПІ, 2011 рік. Публікується вперше на просторах інтернету», – йдеться у підписі.

На фото MARUV позує в білій сорочці з розпущеним волоссям і чорному капелюсі поруч з хлопцем, обличчя якого приховано.

«Я думала, вона старша, і їй за 30 давно», «Цікаво, факультет який», «Кобилка для студентки», - пишуть у коментарях.

Мало хто знає, але співачка, яка любить епатувати публіку своїм сценічним образом, насправді отримала дуже хорошу освіту.

Після школи дівчина вступила відразу в два ВНЗ: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та Харківський політехнічний інститут. На остаточний вибір майбутньої студентки вплинуло те, що в останньому виявилася розвинена самодіяльність, керівництво надавало підтримку творчій молоді.

Ганна навчалася на факультеті автоматики та приладобудування, жила в гуртожитку і отримувала підвищену стипендію. У артистки є два дипломи про вищу освіту – за спеціальністю «радіофізика і електроніка» і «спеціаліст у сфері інтелектуальної власності».

В юності Ганна мріяла стати хореографом і навіть спробувала вступити в училище, але на іспитах педагоги заявили, що для такої професії вона трохи повненька.

У 2017 році красуня вирішила переїхати з Харкова до Києва, де активно взялася розвивати свою творчість. Сьогодні MARUV відома не тільки своїми піснями, але й навколополітичними скандалами через виступи в Росії.

Як відомо, в 2019 році Україна відмовилася від участі в «Євробаченні». Це сталося після того, як виконавці, котрі вийшли у фінал національного відбору, відмовилися від участі в конкурсі. Серед них — співачка MARUV , а також групи Freedom Jazz і Kazka. В заяві НТКУ зазначалося, що національний відбір виявив системну проблему української музичної індустрії — зв'язок місцевих артистів з російським шоу-бізнесом.

Пізніше MARUV заявила, що не підписала контракт з НТКУ, тому що його умови були «кабальними». За словами співачки, їй заборонили будь-яку імпровізацію в ході виступу, погрожуючи великими штрафами. Вона також зазначила, що ще одна умова контракту — заборона на спілкування з журналістами без узгодження — «повністю порушує свободу слова і права людини».

Нагадаємо, що MARUV у латексі вразила досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та вразила мережу.