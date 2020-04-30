В сети всплыло архивное фото бывшей харьковчанки Анны Корсун, более известной широкой публике под сценическим именем MARUV

Снимок опубликовали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Марув на посвящении в студенты ХПИ, 2011 год. Публикуется впервые на просторах интернета», – говорится в подписи.

На фото MARUV позирует в белой рубашке с распущенными волосами и черной шляпе рядом с парнем, лицо которого спрятано.

«Я думала, она старше и ей за 30 давно», «Интересно, факультет какой», «Кобылка для студентки», – пишут в комментариях.

Мало кто знает, но певица, которая любит эпатировать публику своим сценическим образом, на самом деле получила очень хорошее образование.

После школы девушка поступила сразу в два вуза: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и в Харьковский политехнический институт. На окончательный выбор будущей студентки повлияло то, что в последнем оказалась развита самодеятельность, руководство оказывало поддержку творческой молодежи.

Анна училась на факультете автоматики и приборостроения, жила в общежитии и получала повышенную стипендию. У артистки есть два диплома о высшем образовании – по специальности «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности».

В юности Анна мечтала стать хореографом и даже попыталась поступить в училище, но на экзаменах педагоги заявили, что для такой профессии она полновата.

В 2017 году солистка решила переехать из Харькова в Киев, где активно взялась развивать свое творчество. Сегодня MARUV известна не только своими песнями, но и околополитическими скандалами из-за выступлений в России.

Как известно, в 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении». Это произошло после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица MARUV , а также группы Freedom Jazz и Kazka. В заявлении НТКУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом.

Позже MARUV заявила, что не подписала контракт с НТКУ, потому что его условия были «кабальными». По словам певицы, ей запретили любую импровизацию в ходе выступления, пригрозив крупными штрафами. Она также отметила, что еще одно условие контракта — запрет на общение с журналистами без согласования — «полностью нарушает свободу слова и права человека».

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть.